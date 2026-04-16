US-Börsen im Frühhandel etwas schwächer

Der technologielastige Nasdaq Composite reduzierte sich um 0,37 Prozent auf 23.928,30 Zähler und der marktbreite S&P-500 gab um 0,11 Prozent auf 7.015,47 Punkte nach - er hatte in den ersten Handelsminuten eine weitere Bestmarke aufgestellt.

Investoren werden also wieder etwas vorsichtiger, auch weil die Ölpreise erneut steigen. Die Hoffnung auf ein länger anhaltendes Friedensabkommen im Nahen Osten geben sie aber nicht auf.

In der Berichtssaison enttäuschte der Pharmakonzern Abbott Laboratories mit einer reduzierten Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Der Kurs fiel um vier Prozent.

Der Getränkehersteller PepsiCo verzeichnete im ersten Quartal mehr Gewinn als erwartet. Das verhalf den Aktien zu einem Plus von 1,9 Prozent.

Der Versicherer Travelers verbuchte zum Jahresauftakt weniger Versicherungsbeiträge als am Markt erwartet. Die im Leitindex Dow enthaltenen Aktien verloren 1,1 Prozent.

Der Broker Charles Schwab verfehlte mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Prognosen am Markt. Die Anteile sanken um 4,2 Prozent.