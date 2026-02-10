US-Börsen eröffnen uneinheitlich, Dow setzt Rekordjagd fort

Enttäuschende Daten aus dem US-Einzelhandel beeinflussten die Kurse nicht merklich. Das Geschehen an den Aktienmärkten ist unverändert von den Quartalsbilanzen und Prognosen der Unternehmen bestimmt. Der Reifenhersteller Goodyear rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs um gut zwölf Prozent ab.

Im Tech-Sektor legten die Aktien des Chip-Herstellers ON Semiconductor trotz eines enttäuschenden Ausblicks 2,7 Prozent zu. Die Prognosen für dieses Jahr deuten auf eine langsamere Belebung des Geschäfts hin. Aktien des Chip-Produzenten Qualcomm legten zugleich um 0,3 Prozent zu, obwohl die Bank Morgan Stanley zum Untergewichten im Portfolio geraten hatte.

Aktien von Spotify schnellten um 17 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hat im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor.

Unter den Aktien der Old Economy büßten Coca-Cola ein Prozent ein. Der Getränkeriese blieb mit der Umsatzprognose für dieses Jahr hinter den Erwartungen am Markt zurück. Aktien des Chemiekonzerns DuPont gewannen ein Prozent, hier übertraf der Quartalsgewinn die Schätzungen am Markt.