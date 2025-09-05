US-Arbeitsmarkt schwächelt - Nur 22.000 neue Stellen im August

Um die Arbeitsmarktdaten hatte es zuletzt viel Wirbel gegeben: US-Präsident Donald Trump entließ die Leiterin der zuständigen Statistikbehörde BLS nur wenige Stunden, nachdem das BLS ein deutlich schwächer als erwartet ausgefallenes Beschäftigungswachstum für Juli gemeldet und umfangreiche Korrekturen an den Daten für Mai und Juni vorgenommen hatte.

Die Arbeitsmarktdaten zählen für die US-Notenbank Federal Reserve neben den Inflationszahlen zu den wichtigsten Kennziffern zum Abstecken ihres Zinskurses. Fed-Chef Jerome Powell hat jüngst die Tür für eine Zinssenkung geöffnet und auf zunehmende Risiken für den Arbeitsmarkt verwiesen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Leitzinsen auf der Fed-Sitzung am 17. September um einen Viertelprozentpunkt gesenkt werden. Die Zentralbank hat den Schlüsselsatz dieses Jahr noch nicht angetastet und in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen.