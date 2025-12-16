Uniper leitet Verkauf seines Anteils an Erdgaspipeline ein

©APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Der Energieversorger Uniper leitet den Verkauf seines 20-prozentigen Anteils an der Erdgaspipeline Opal ein. Interessenten müssten sich bis spätestens 29. Jänner 2026 melden, teilte Uniper Montagabend mit. Das Bieterverfahren werde offen, fair und transparent ablaufen. Opal erstreckt sich über rund 740 Kilometer von Lubmin in Deutschland bis nach Tschechien.
Die Europäische Kommission hatte die Veräußerung der Beteiligung zur Bedingung gemacht, als sie Ende 2022 auf dem Höhepunkt der durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine ausgelösten europäischen Energiekrise die Rettung Unipers durch den deutschen Staat genehmigte.
