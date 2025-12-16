Infineon und Lenovo intensivieren Kooperation

© APA/APA/AFP/MICHAELA STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Infineon und Lenovo arbeiten bei der Entwicklung von Technologien für selbstfahrende Autos künftig enger zusammen. Die geplante gemeinsame Plattform solle unter anderem die Entwicklungszyklen der Fahrzeughersteller verkürzen, teilten die deutsche Chipfirma und der chinesische Technologiekonzern am Dienstag mit. Die Kooperation solle in Zukunft noch weiter intensiviert werden.

