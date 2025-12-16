Infineon und Lenovo intensivieren Kooperation

©APA/APA/AFP/MICHAELA STACHE
Infineon und Lenovo arbeiten bei der Entwicklung von Technologien für selbstfahrende Autos künftig enger zusammen. Die geplante gemeinsame Plattform solle unter anderem die Entwicklungszyklen der Fahrzeughersteller verkürzen, teilten die deutsche Chipfirma und der chinesische Technologiekonzern am Dienstag mit. Die Kooperation solle in Zukunft noch weiter intensiviert werden.
Die beiden Unternehmen wollen unter anderem fortschrittliche Fahrassistenzsysteme entwickeln. Außerdem solle die Energieeffizienz von Elektroautos verbessert werden. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie Lenovo kombinieren wir verlässliche, sicherheitskritische Datenverarbeitung mit skalierbaren Softwarearchitekturen", sagte Infineon-Manager Thomas Böhm. "So können die Hersteller ihre Strategien schneller umsetzen und die intelligente Mobilität vorantreiben."