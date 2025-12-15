Industrie im Euroraum fährt Produktion im Oktober hoch

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Industrieunternehmen in der Eurozone haben ihre Produktion im Oktober weiter gesteigert. Sie lag um 0,8 Prozent höher als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Dies war der zweite Anstieg in Folge und das größte Plus seit Mai. Ökonomen hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach plus 0,2 Prozent im September. In der Energiesparte gab es ein Plus von 1,1 Prozent und bei Gebrauchsgütern sogar einen Zuwachs von 2,0 Prozent.

von APA Teilen