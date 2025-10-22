UniCredit überrascht im dritten Quartal mit Gewinnplus

© APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Bank-Austria-Mutter UniCredit hat während ihres Ringens um die Commerzbank im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert. Mit 2,6 Mrd. Euro lag der Überschuss um knapp 5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. UniCredit-Chef Andrea Orcel sieht die Bank damit auf Kurs, heuer wie geplant einen Nettogewinn von rund 10,5 Mrd. Euro zu erzielen.

von APA Teilen