Softbank begibt für OpenAI-Einstieg Milliardenanleihen

Dem Datenanbieter Dealogic zufolge ist dies eine der 20 größten Anleiheemissionen des Jahres. Softbank lehnte eine Stellungnahme zu dem Termsheet ab.

Die Erlöse sollen weiteren Angaben zufolge die dritte, zehn Milliarden Dollar schwere Tranche zum Kauf von OpenAI-Anteilen finanzieren. Sie ersetzten einen Überbrückungskredit in gleicher Höhe. Die restliche Summe werde für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt. Die Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der neuen Anleihen mit der Note "BB+". Softbank will sich mit bis zu 30 Milliarden Dollar am ChatGPT-Entwickler OpenAI beteiligen. Hierfür hatte die Beteiligungsgesellschaft in den vergangenen Monaten bereits Anleihen im Volumen von mehreren Milliarden Dollar begeben.