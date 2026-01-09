TSMC mit Umsatzsprung im Schlussquartal

Grund dafür war die stark gestiegene Nachfrage nach den Produkten des taiwanischen Konzerns für KI-Anwendungen. Analysten hatten einer LSEG-Schätzung zufolge mit 1,036 Bio. Taiwan-Dollar gerechnet. Die eigene Prognose von TSMC, die nur in US-Dollar abgegeben wird, war bei 32,2 bis 33,4 Mrd. Dollar (27,4 Mrd. bis 28,4 Mrd. Euro) gelegen.

TSMC, zu dessen Kunden unter anderem Nvidia und Apple gehören, profitiert stark von den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Dieser Trend hat die nachlassende Nachfrage nach Chips für Unterhaltungselektronik wie Tablets nach der Pandemie mehr als ausgeglichen. Die vollständigen Quartalsergebnisse will TSMC am 15. Jänner vorlegen.