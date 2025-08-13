Thyssen-Wasserstoff-Tochter Nucera in Verlustzone

Der Umsatz soll im Gesamtjahr zwischen 450 Mio. und 510 Mio. Euro liegen. Der operative Ertrag (EBIT) werde in einer Spanne zwischen minus 7 Mio. Euro und einem Plus von 7 Mio. Euro erwartet.

"Thyssenkrupp Nucera hat dank seines Geschäftsmodells und des strikten Kostenmanagements auch jetzt, in diesem schwierigen Markt für Wasserstofflösungen, einen positiven Free Cashflow", betonte Finanzchef Stefan Hahn. Dies unterstreiche die stabile finanzielle Lage des Unternehmens.

Nucera bekommt den nachlassenden Hype um den klimaschonenden Brennstoff zu spüren. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres habe insbesondere die schwierigere Lage am internationalen Wasserstoffmarkt die Auftragsentwicklung des Konzerns aufgrund von Projektverschiebungen belastet. Das Volumen an neuen Aufträgen sei im Konzern im Quartal auf 63 Mio. Euro von 271 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum geschrumpft.