Tesla plant Rekordvergütung für Musk

Der Verwaltungsrat von Tesla hat für Firmenchef Elon Musk ein Vergütungspaket von bis zu einer Billion Dollar (rund 860 Mrd. Euro) vorgeschlagen. Bei Erreichen der ehrgeizigen Ziele winken Musk bis zu 1.000 Mrd. Dollar, wie der US-Elektroautobauer mitteilte. Sollte es genehmigt werden, wäre es das bisher höchste Vergütungspaket der Geschichte. Der Plan unterstreicht die Strategie von Tesla, sich unter Musks Führung vom Autobauer zum Technologiekonzern zu wandeln.

