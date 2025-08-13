Tencent setzt Wachstumskurs dank Gaming und KI fort

© APA/APA/AFP/JADE GAO home Aktuell Nachrichtenfeed

Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat dank seines Gaming-Geschäfts und KI-gestützter Werbetechnologien Umsatz und Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz wuchs um 15 Prozent auf 184,5 Mrd. Yuan (22,1 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit lediglich 178,5 Mrd. Yuan gerechnet. Der Nettogewinn von 55,6 Mrd. Yuan übertraf ebenfalls die Markterwartungen von 52,3 Mrd. Yuan.

