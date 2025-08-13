Trend Logo
Abo

Tencent setzt Wachstumskurs dank Gaming und KI fort

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Technologieriese erzielte ein Umsatzplus von 15 Prozent
 © APA/APA/AFP/JADE GAO
©APA/APA/AFP/JADE GAO
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat dank seines Gaming-Geschäfts und KI-gestützter Werbetechnologien Umsatz und Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz wuchs um 15 Prozent auf 184,5 Mrd. Yuan (22,1 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit lediglich 178,5 Mrd. Yuan gerechnet. Der Nettogewinn von 55,6 Mrd. Yuan übertraf ebenfalls die Markterwartungen von 52,3 Mrd. Yuan.

von

Geschäftstreiber waren Spiele wie "Honor of Kings" und "Dungeon & Fighter Mobile" sowie Marketingdienstleistungen, die vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) profitierten.

SHENZHEN - CHINA: FOTO: APA/APA/AFP/JADE GAO

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren