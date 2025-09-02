Trend Logo
Strabag und Porr ersetzen Telekom Austria und Mayr-Melnhof im ATX

Nach halbjährlicher Überprüfungssitzung der Wiener Börse
Der ATX (Austrian Traded Index), Leitindex der Wiener Börse, verliert die Telekom Austria AG und Mayr-Melnhof Karton AG. Neu dazu kommen die Strabag und die Porr. Das beschloss das ATX-Komitee Dienstagabend bei einer entsprechenden halbjährlichen Überprüfungssitzung, ging aus einer Aussendung hervor.

Die ATX-Zusammensetzung richtet sich nach dem an der Börse erzielten täglichen Durchschnittsumsatz einer Aktie und dem frei handelbaren Firmenanteil am Markt.

