Strabag und Porr ersetzen Telekom Austria und Mayr-Melnhof im ATX

Der ATX (Austrian Traded Index), Leitindex der Wiener Börse, verliert die Telekom Austria AG und Mayr-Melnhof Karton AG. Neu dazu kommen die Strabag und die Porr. Das beschloss das ATX-Komitee Dienstagabend bei einer entsprechenden halbjährlichen Überprüfungssitzung, ging aus einer Aussendung hervor.

