Strabag und Porr ersetzen Telekom Austria und Mayr-Melnhof im ATX

©APA/HANS PUNZ
Der ATX (Austrian Traded Index), Leitindex der Wiener Börse, verliert die Telekom Austria AG und Mayr-Melnhof Karton AG. Neu dazu kommen die Strabag und die Porr. Das beschloss das ATX-Komitee Dienstagabend bei einer entsprechenden halbjährlichen Überprüfungssitzung, ging aus einer Aussendung hervor.
von
Die ATX-Zusammensetzung richtet sich nach dem an der Börse erzielten täglichen Durchschnittsumsatz einer Aktie und dem frei handelbaren Firmenanteil am Markt.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HANS PUNZ