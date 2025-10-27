Kapsch TrafficCom erwartet schwächere Halbjahreszahlen

Im ersten Halbjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 275 Mio. Euro. Das EBIT lag bei minus 1 Mio. Euro.

Auch der Ausblick für das Gesamtjahr muss in Folge angepasst werden. Das Management prognostiziert einen Umsatz von 450 Mio. Euro, nachdem zuvor Erlöse von rund 510 Mio. Euro erwartet worden waren. Für das EBIT werden 25 Mio. Euro angepeilt (bisher erwartet: 45 Mio. Euro).