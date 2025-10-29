KTM-Mutter Pierer Mobility wird in Bajaj Mobility umbenannt

© APA/APA/MANFRED FESL/MANFRED FESL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die börsennotierte Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, die Pierer Mobility AG, wird in Bajaj Mobility AG umbenannt und alle von Stefan Pierer nominierten Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat zurücklegen, um Platz zu machen für neue Aufsichtsräte des neuen indischen Mehrheitsaktionärs Rajiv Bajaj. Dazu wird am 19. November eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

