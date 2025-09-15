Strabag sichert sich 268-Millionen Bahnauftrag in Polen

Die polnische Strabag Sp.z.o.o. wurde mit der Planung und Ausführung der umfangreichen Bauarbeiten beauftragt. Das Projekt ist Teil der für den Ostsee-Adria-Korridor und das transeuropäische TEN-V-Netz wichtigen Modernisierung der Güterverkehrslinie 201 zwischen Maksymilianowo und Kościerzyna. Die Bauzeit beträgt 51 Monate, die Fertigstellung ist für Dezember 2029 vorgesehen.