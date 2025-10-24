Taus-Gruppe: Ende der Marke Libro naht

Tempo ist durchaus gefragt. Denn die Gläubigerbanken rücken der sogenannten Taus-Gruppe auf die Pelle und machen Druck. Sie behandeln die MTH bereits als Restrukturierungsfall. Die aktuellste verfügbare Bilanz 2023/24 weist bei 1,14 Milliarden Euro Umsatz einen Verlust von 4,6 Millionen aus. Die Verbindlichkeiten stiegen in diesem Geschäftsjahr von 289 auf 331 Millionen Euro; 295 Millionen davon sind Bankverbindlichkeiten. Die Kreditgeber – allen voran der Raiffeisensektor mit RBI und den Landesbanken von Nieder- und Oberösterreich – treten in Verhandlungen mit MTH jetzt akkordiert auf. Bis Ende Dezember muss ein Restrukturierungsplan vorliegen.

Waldhäusl sagt dazu: „Die Banken wollen einen Business Plan, der eine solide Cashflow-Basis für die Zukunft sicherstellt. Und den werden wir ihnen liefern.“ Laut Vorstand hat die MTH kein Liquiditätsproblem. Was sie aber hat, ist ein Eigenkapitalproblem.

Im österreichischen Handel steht vor allem die von Josef Taus geschätzte Libro-Kette unter Druck. Seine Nachfolger haben bereits verlautbart, dass 34 der noch rund 160 Libro-Standorte zur Schließung vorgesehen sind. Pagro hingegen läuft besser und befindet sich auf Expansionskurs. Der ursprüngliche Fokus auf Gewerbekunden wurde aufgeweicht. Man bedient jetzt auch Privatkunden in den Shops. MTH ist gerade dabei, die Schienen operativ zusammenzulegen, wie auch die aktuelle Werbekampagne „Fix zamm“ unterstreicht. Mittelfristig soll alles unter Pagro laufen und die Marke Libro aufgegeben, wie Waldhäusl auf trend-Nachfrage bestätigt: „Das ist das Endziel.“ Und er nennt eine Größenordnung von rund 250 Filialen. Das wären um rund 65 weniger, als es derzeit in Summe sind.