Strabag: Großauftrag in England bestätigt

Der börsennotierte Baukonzern Strabag hat im Konsortium mit der britischen Firma Equitix den Auftrag für die Modernisierung eines 110 Kilometer langen Wasserleitungssystems im Nordwesten Englands erhalten. Das Projektvolumen betrage rund drei Milliarden britische Pfund (3,47 Mrd. Euro), teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bereits im Jänner hatte der Auftraggeber United Utilities (UU) das Konsortium als "bevorzugter Bieter" ausgewählt.
Das Großprojekt "Haweswater Aqueduct Resilience Programme" (HARP) soll die Trinkwasserversorgung in Cumbria, Lancashire und Greater Manchester mit 2,5 Millionen Menschen langfristig sichern. Gemeinsam mit einem weiteren Projektpartner GLIL Infrastructure sei das Konsortium mit dem Projekt beauftragt worden. Zum dem Zweck sei auch die Projektgesellschaft Cascade Infrastructure Limited gegründet worden. Für die Ausführung seien neun Jahre veranschlagt worden.