Strabag: Großauftrag in England bestätigt

Das Großprojekt "Haweswater Aqueduct Resilience Programme" (HARP) soll die Trinkwasserversorgung in Cumbria, Lancashire und Greater Manchester mit 2,5 Millionen Menschen langfristig sichern. Gemeinsam mit einem weiteren Projektpartner GLIL Infrastructure sei das Konsortium mit dem Projekt beauftragt worden. Zum dem Zweck sei auch die Projektgesellschaft Cascade Infrastructure Limited gegründet worden. Für die Ausführung seien neun Jahre veranschlagt worden.