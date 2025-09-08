Steyr Motors gründet Joint Venture in Singapur

Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2025 machte Steyr Motors 23,1 Mio. Euro Umsatz, das Ebit lag bei 3,4 Mio. Euro.

Für das Joint Venture seien für Steyr Motors kein zusätzliches Kapital für Investitionen oder Working Capital notwendig. Es eröffne jedoch neue Wachstumschancen im asiatischen Raum und schaffe ein erweitertes Produktportfolio. "Die neue Produktlinie ergänzt die bestehenden Kernprodukte von Steyr Motors ohne Überschneidungen mit aktuellen Produkten und eröffnet dem Unternehmen somit neue Kundensegmente", schreibt das Unternehmen. Der operative Start des Joint Ventures ist für Ende 2025 geplant.