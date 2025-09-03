Steyr Motors eröffnet Standort in Dubai

©APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors eröffnet einen neuen Standort in Dubai. Im mittleren Osten will das Unternehmen in den kommenden Jahren mehrere tausend Motoren verkaufen. "Der Mittlere Osten ist nicht nur ein dynamischer Wachstumsmarkt, sondern auch geostrategisch ein globaler Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika", so das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung.
Aufgrund einer starken Nachfrage nach Antriebslösungen im Marine-, Verteidigungs-, und Spezialfahrzeugbereich in der Region sieht das Unternehmen Absatzpotenzial. Mit der Expansion könne Steyr Motors zudem Kundennähe und eine schelle Marktreaktion sicherstellen. Die Leitung des Standortes übernehme Ian Norton, zuletzt CEO der Streit Group.