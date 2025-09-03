Steyr Motors eröffnet Standort in Dubai

© APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors eröffnet einen neuen Standort in Dubai. Im mittleren Osten will das Unternehmen in den kommenden Jahren mehrere tausend Motoren verkaufen. "Der Mittlere Osten ist nicht nur ein dynamischer Wachstumsmarkt, sondern auch geostrategisch ein globaler Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika", so das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung.

