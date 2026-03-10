Starker HPE-Ausblick dank KI-Boom - Aktie legt zu

Konzernchef Antonio Neri berichtete von einem starken Kundeninteresse am gesamten Angebot: "Die Aufträge sind im Jahresvergleich in allen Segmenten im zweistelligen Prozentbereich gestiegen." Im abgelaufenen ersten Quartal verfehlte der Umsatz mit 9,30 Milliarden Dollar zwar knapp die Prognosen von 9,33 Milliarden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 65 Cent jedoch über den erwarteten 59 Cent. Für das Geschäftsjahr 2026 hob das Unternehmen seine Gewinnprognose auf eine Spanne von 2,30 bis 2,50 Dollar je Aktie an.

HPE profitiert derzeit erheblich von Investitionen großer Technologiekonzerne wie Alphabet, Microsoft und Amazon in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI). Experten gehen davon aus, dass diese Unternehmen im laufenden Jahr mindestens 630 Milliarden Dollar investieren werden.