Chinas Außenhandel legt überraschend deutlich zu

Analysten hatten im Voraus mit einem Zuwachs von etwas mehr als 7 Prozent bei den Ausfuhren in den ersten beiden Monaten des Jahres verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum gerechnet. Für Chinas Einfuhren hatten die Marktbeobachter ein Plus von 6,3 Prozent erwartet.

Die Volksrepublik veröffentlicht wegen des Frühlingsfestes und der folgenden Feiertagswoche, die dieses Jahr im Februar lag, ihre Außenhandelszahlen in der Regel für die beiden ersten Monate des Jahres zusammen, um Verzerrungen zu vermeiden. Der rasante Zuwachs des chinesischen Außenhandels kam noch vor dem Beginn des israelisch-amerikanischen Angriffs auf den Iran zustande, der sich mittlerweile auch auf den Welthandel auswirkt.