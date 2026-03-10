Schokoladepreiserhöhung - Gewinnsprung bei Lindt & Sprüngli

© APA/APA/AFP/KEYSTONE/WALTER BIERI home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit kräftigen Preiserhöhungen bei Schokolade hat der Schweizer Hersteller Lindt & Sprüngli im vergangenen Jahr deutlich mehr Gewinn gemacht. Die Preisaufschläge von rund 19 Prozent begründet das Unternehmen unter anderem mit den gestiegenen Kakaopreisen. Der Reingewinn lag 8,1 Prozent höher als im Jahr zuvor bei 726,7 Mio. Franken (806,7 Mio. Euro). Der Jahresumsatz stieg 2025 um 8,2 Prozent auf 5,9 Mrd. Franken.

