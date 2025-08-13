Sixt steigerte Vorsteuergewinn nicht so deutlich wie erwartet

© APA/APA/dpa/PETER KNEFFEL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Autovermieter Sixt hat den Gewinn im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Das Vorsteuerergebnis zog um knapp 71 Prozent auf 107,3 Mio. Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Pullach mitteilte. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz wuchs um gut 7 Prozent auf 1,08 Mrd. Euro.

