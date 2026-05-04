Siemens Energy investiert 155 Mio. Euro in Österreich

In den neuen Standort in Linz sollen 60 Mio. Euro fließen und 80 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Vom Bund kommen 7 Mio. Euro. Produktionsstart soll Mitte Mai 2027 sein. Das Servicewerk ist laut Aussendung auf die Reparatur und Generalüberholung von Transformatoren mit Leistungen von bis zu 500 MVA und Spannungen bis zu 550 kV ausgelegt.

95 Mio. Euro sollen zudem in Weiz für den Ausbau der Produktion von Phasenschiebertransformatoren (PST) aufgewendet werden. Daraus sollen 100 neue Jobs entstehen, der Produktionsstart wird für Anfang 2028 angepeilt. Hier will das Wirtschaftsministerium "weitere Unterstützungsmaßnahmen" beisteuern.