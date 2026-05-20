Quartalsgewinn von CA Immo gesunken

Das Immobilienvermögen, das fast ausschließlich aus Büros besteht, betrug Ende März rund 4,6 Mrd. Euro und damit rund 100 Mio. Euro weniger als zum Stichtag Ende Dezember 2025.

Die CA Immo hat heuer bisher acht Liegenschaften um rund 205 Mio. Euro verkauft, die nicht mehr zum Geschäft passten. Zu den Verkäufen gehörten eine Büroimmobilie in Budapest, Warschau und Berlin, die letzte Parkgarage des Unternehmens sowie zwei Grundstücke in Deutschland.

In Berlin entwickelt der Konzern gerade drei bereits vollständig vorvermietete Büro-Immobilien. Diese sollen den Gewinn wieder steigen lassen. "Nach Fertigstellung werden die drei derzeit in Bau befindlichen Berliner Projekte voraussichtlich zusätzliche annualisierte Bruttomieteinnahmen von 28 Mio. Euro sowie einen Immobilienwert von rund 650 Mio. Euro zum Bestandsportfolio beitragen und damit ab dem Jahr 2026 sämtliche relevanten Ertragskennzahlen deutlich stärken", erklärte Vorstandschef Keegan Viscius.