Shop Apotheke beliefert Österreich nun aus Tschechien

Davor waren Lieferungen aus dem niederländischen Sevenum verschickt worden. Mit dem neuen Standort erhöhe Redcare Pharmacy ihre Versandkapazität für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel (Non-Rx) in Europa um bis zu 15 Millionen Pakete pro Jahr, heißt es in einer Unternehmensaussendung.

Redcare Pharmacy erhofft sich geringere Kosten durch kürzere Versandwege. Im Zuge des Wachstums sollen weitere Einstellungen folgen. Die 2001 als Shop Apotheke Europe gegründete Redcare Pharmacy ist in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz tätig. Nach Eigenangaben beliefert sie über 13,5 Mio. Kunden mit über 250.000 Produkten.

In Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden werden auch verschreibungspflichtige Medikamente verkauft. Seit 2016 ist das Unternehmen an der Börse Frankfurt gelistet.