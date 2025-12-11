Deutschland-Tourismus steuert auf Rekordjahr zu

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg bis Ende Oktober um 0,6 Prozent auf 362 Millionen. Bei ausländischen Gästen sank sie dagegen um 2,3 Prozent auf 71,5 Millionen. 2024 hatte die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland viele ausländische Fans angezogen.

Zuletzt zeigte der Trend nach oben. Im Oktober allein wurden in Deutschland 45,9 Millionen Übernachtungen gezählt. Das waren 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm dabei um 0,7 Prozent auf 38,6 Millionen zu, die von Besuchern aus dem Ausland legte sogar um 4,1 Prozent auf 7,3 Millionen zu.