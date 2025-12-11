Trend Logo
Schweizer Notenbank belässt Leitzins bei null Prozent

©APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verzichtet erneut auf eine weitere geldpolitische Lockerung. Der SNB-Leitzins bleibe unverändert bei null Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Dies ist das tiefste Niveau aller größeren Währungsräume. Die SNB bekräftigte ihre Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen.

Von der Nachrichtenagentur Reuters im Vorfeld der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB befragte Ökonomen hatten fast einhellig prognostiziert, dass die Währungshüter am Nullzins festhalten werden.

