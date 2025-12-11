Schweizer Notenbank belässt Leitzins bei null Prozent

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verzichtet erneut auf eine weitere geldpolitische Lockerung. Der SNB-Leitzins bleibe unverändert bei null Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Dies ist das tiefste Niveau aller größeren Währungsräume. Die SNB bekräftigte ihre Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen.

