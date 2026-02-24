SFC Energy will zurück auf den Wachstumspfad

Helfen soll dabei der laufende Umbau des Geschäfts hin SFC will hin zu Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen im öffentlichen und zivilen Bereich. Die Aktie legte vorbörslich zu.

Bis 160 Mio. Euro Umsatz heuer erwartet

Für 2026 erwartet SFC ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 150 bis 160 Mio. Euro und eine Steigerung des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 20 bis 24 Mio. Euro. Analysten haben im Mittel beim Umsatz etwas mehr auf dem Zettel und beim operativen Gewinn knapp das untere Ende der Prognosespanne.

Vergangenes Jahr erzielte SFC einen Umsatz von 143,3 Mio. Euro, was ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2024 war und sowohl unterhalb der Analystenschätzungen als auch der Unternehmensprognose lag. Das operative Ergebnis verschlechterte sich sogar um fast ein Viertel auf 16,7 Mio. Euro, was aber mehr war, als Analysten geschätzt hatten. Den vollständigen Geschäftsbericht will SFC am 26. März vorlegen.