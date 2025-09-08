Sentix-Konjunkturindex für Eurozone überraschend gesunken

©APA/APA/dpa/Ulrich Perrey
In der Eurozone hat sich die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur konjunkturellen Entwicklung überraschend weiter verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im September von zuvor minus 3,7 Zählern auf minus 9,2 Punkte, wie Sentix am Montag mitteilte. Es ist der zweite Stimmungsdämpfer in Folge und der niedrigste Wert seit April.
von
Analysten wurden vom erneuten Rückgang überrascht. Sie hatten eine Erholung erwartet und waren im Schnitt von einem Anstieg auf minus 2,0 Punkte ausgegangen.
Wie Sentix weiter mitteilt, haben sich sowohl die aktuelle Lage als auch die Zukunftserwartungen spürbar verschlechtert. "Damit kehren die wirtschaftlichen Sorgen mit voller Kraft zurück", heißt es.
HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Ulrich Perrey