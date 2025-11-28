Trend Logo
Schweizer Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal deutlich

Um 0,5 Prozent zum Vorquartal
 © APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
©APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Die Zölle von US-Präsident Donald Trump gegen die Schweiz haben im dritten Quartal wie erwartet deutliche Spuren hinterlassen. Das lässt sich am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ablesen, das auf bereinigter Basis zum Vorquartal um 0,5 Prozent geschrumpft ist. Damit bestätigt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die vor zwei Wochen abgegebene Schnellschätzung.

Insbesondere das chemisch-pharmazeutische Gewerbe habe von Juli bis September mit minus 7,9 Prozent einen deutlichen Rückgang verbucht, hieß es. Die Entwicklung in dem Bereich sei aber vor dem Hintergrund von Vorzieheffekten in den Quartalen davor zu sehen. In Erwartung von US-Zöllen waren die Lager stark aufgestockt worden; entsprechend schossen die Exporte in die Höhe. Die Exporte der chemisch-pharmazeutischen Industrie machen den Löwenanteil der Schweizer Exporte aus - in 2024 etwa bestritten sie 52 Prozent davon.

Damit setzt sich die Verlangsamung in der Schweizer Wirtschaft mit beschleunigtem Tempo fort. Bereits im zweiten Quartal war das Wachstum auf magere 0,2 Prozent geschrumpft, nachdem im ersten Jahresviertel noch ein Plus von 0,8 Prozent zu Buche gestanden war.

