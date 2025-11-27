Bauchemiekonzern Sika legt Spar- und Investitionsprogramm auf

©APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika will mit einem neuen Spar- und Investitionsprogramm seine Profitabilität langfristig stärken. Ab 2028 erwarte Sika jährliche Einsparungen von 150 bis 200 Millionen Franken (160,87 Mio. bis 214,5 Mio. Euro). Damit sollen das Produktionsnetzwerk optimiert und die organisatorischen Strukturen gestrafft werden. Gleichzeitig sollen 120 bis 150 Millionen Franken in die digitale Transformation fließen.
Für das Programm "Fast Forward" seien im Jahr 2025 einmalige Kosten von 80 bis 100 Millionen Franken für Umstrukturierungen in China und Effizienzmaßnahmen in anderen Märkten vorgesehen. Trotz der geplanten Anpassungen bleibe China mittelfristig ein zentraler Wachstumsmarkt. Die bestehende "Strategie 2028" mit einem Umsatzziel von drei bis sechs Prozent Wachstum in lokalen Währungen werde bestätigt.
