Bauchemiekonzern Sika legt Spar- und Investitionsprogramm auf

Für das Programm "Fast Forward" seien im Jahr 2025 einmalige Kosten von 80 bis 100 Millionen Franken für Umstrukturierungen in China und Effizienzmaßnahmen in anderen Märkten vorgesehen. Trotz der geplanten Anpassungen bleibe China mittelfristig ein zentraler Wachstumsmarkt. Die bestehende "Strategie 2028" mit einem Umsatzziel von drei bis sechs Prozent Wachstum in lokalen Währungen werde bestätigt.