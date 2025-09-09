Sandoz beendet Patentstreit mit US-Firma Regeneron

© APA/APA/MARKUS STEGMAYR/MARKUS STEGMAYR home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Pharmakonzern Sandoz hat einen Patentstreit mit dem US-Konzern Regeneron über ein Nachahmerpräparat für dessen Blockbuster-Augenmedikament Eylea beigelegt. Wie Sandoz am Dienstag mitteilte, darf das Baseler Unternehmen sein Nachahmerpräparat in den USA ab dem vierten Quartal 2026 oder unter bestimmten Umständen auch früher auf den Markt bringen. Regeneron hatte Sandoz im August 2024 wegen der Verletzung von bis zu 46 Patenten verklagt.

