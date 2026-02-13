Russische Zentralbank senkt Leitzins überraschend

Dies sei abhängig von der Nachhaltigkeit der Inflationsabschwächung und der Entwicklung der Inflationserwartungen. Die jüngste Lockerung gilt als Versuch, die langsamer laufende Wirtschaft knapp vier Jahre nach der russischen Invasion in der Ukraine weiter zu stützen.

Die Wirtschaft zwischen Kaliningrad und Wladiwostok hatte sich in den ersten drei Jahren des Konflikts trotz westlicher Sanktionen als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Im vergangenen Jahr setzte jedoch ein Abschwung ein. Die russische Regierung prognostiziert für das laufende Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent, nach 1,0 Prozent im Jahr 2025. Die Zentralbank rechnet für dieses Jahr mit einem Zuwachs zwischen 0,5 und 1,5 Prozent.