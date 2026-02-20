Rückversicherer Swiss Re kauft in Australien zu

Mit der Akquisition will die Swiss Re ihr Geschäft in der Kredit- und Kautionsversicherung vor allem in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich ausbauen. Das zu übernehmende Geschäft soll jährliche Einnahmen von etwa 200 Mio. US-Dollar (170,2 Mio. Euro) bringen. Der Abschluss des Deals wird in den kommenden Monaten erwartet.