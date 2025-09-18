Trend Logo
Roche greift nach US-Biotechfirma 89bio

Sichert sich damit Wirkstoff gegen Fettlebererkrankung
Der Pharmakonzern Roche will mit einem milliardenschweren Zukauf sein Portfolio gegen Lebererkrankungen stärken. Das Schweizer Unternehmen bietet bis zu 3,5 Milliarden Dollar (2,96 Mrd. Euro) für das US-Biotechunternehmen 89bio. Mit dem Zukauf sichert sich Roche den Zugang zum Wirkstoff Pegozafermin. Dieser befindet sich in der späten Entwicklungsphase zur Behandlung einer schweren und weit verbreiteten Form der Fettlebererkrankung.

Der Wirkstoff biete zudem Möglichkeiten für künftige Kombinationsentwicklungen mit anderen Medikamenten im Roche-Portfolio. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Roche offeriere den 89bio-Eignern 14,50 Dollar je Aktie in bar. Dies entspreche einem Gesamtwert von rund 2,4 Milliarden Dollar. Der Aufschlag auf den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 60 Tage belaufe sich auf rund 52 Prozent. Zusätzlich könnten die Aktionäre eine Meilensteinzahlung von bis zu sechs Dollar je Aktie erhalten. Die zusätzlichen Zahlungen sind an das Erreichen bestimmter kommerzieller Meilensteine geknüpft, etwa an Umsatzerlöse von vier Milliarden Dollar bis Ende 2035. Die Mitarbeiter der Firma aus San Francisco will Roche übernehmen.

