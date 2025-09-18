Roche greift nach US-Biotechfirma 89bio

Der Wirkstoff biete zudem Möglichkeiten für künftige Kombinationsentwicklungen mit anderen Medikamenten im Roche-Portfolio. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Roche offeriere den 89bio-Eignern 14,50 Dollar je Aktie in bar. Dies entspreche einem Gesamtwert von rund 2,4 Milliarden Dollar. Der Aufschlag auf den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 60 Tage belaufe sich auf rund 52 Prozent. Zusätzlich könnten die Aktionäre eine Meilensteinzahlung von bis zu sechs Dollar je Aktie erhalten. Die zusätzlichen Zahlungen sind an das Erreichen bestimmter kommerzieller Meilensteine geknüpft, etwa an Umsatzerlöse von vier Milliarden Dollar bis Ende 2035. Die Mitarbeiter der Firma aus San Francisco will Roche übernehmen.