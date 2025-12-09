Roche erhält EU-Zulassung für Gazyva

©APA/APA/AFP/ALEXANDRA BEIER
Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für sein Mittel gegen Nierenentzündung erhalten. Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen zweier Studien, in denen Gazyva gegenüber der Standardtherapie allein überlegen war. Konkret wird die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis (Klasse III oder IV, mit oder ohne gleichzeitige Klasse V) mit Gazyva in Kombination mit Mycophenolat-Mofetil zugelassen, hieß es am Dienstag.
Laut Roche könne Gazyva nun in der EU zur neuen Standardtherapie werden und helfen, das Fortschreiten der Nierenerkrankung bis ins Endstadium und auch die Notwendigkeit einer Dialyse oder Transplantation zu verzögern oder sogar zu verhindern.
