Republik holte sich mit Anleihen 1,15 Mrd. Euro

"Bei der heutigen Auktion wurde eine besonders hohe Nachfrage nach österreichischen Bundesanleihen erzielt, beide Anleihen waren rund 3-fach überzeichnet", strich der Sprecher der OeBFA-Geschäftsführung, Markus Stix, gegenüber der APA hervor. Bei der 30-jährigen Bundesanleihe (2023 bis 2053) sei die höchste Nachfrage nach langlaufenden Bundesanleihen der Republik Österreich seit mehr als 3 Jahren verzeichnet worden. "Die politische Stabilität in Österreich im Vergleich zu anderen Euro-Staaten - Stichwort Frankreich - wird am Kapitalmarkt honoriert."

Die Begebungsrendite für das 10-jährige Papier (2025 bis 2035) lag am Dienstag bei 2,997 Prozent per annum, nach 2,937 Prozent bei der vorangegangenen Aufstockung im September. Die 30-jährige Bundesanleihe wies eine Emissionsrendite von 3,742 Prozent jährlich aus - bei der vergangenen Aufstockung im März hatte diese 3,275 Prozent betragen.

"Inklusive der heutigen Auktion sind bereits über 90 Prozent des für heuer kommunizierten Bundesanleihenvolumens emittiert", gab Stix weiters bekannt.