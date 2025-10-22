Renk erhält Großauftrag aus Polen für Panzergetriebe

© APA/APA/AFP/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Panzergetriebe-Spezialist Renk hat einen Auftrag aus Polen erhalten. Die Bestellung von Getrieben des Typs HSWL295 für den Kampfpanzer K2 habe einen Gesamtwert von über 70 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Vergleich: Das Unternehmen erwartet für 2025 einen Konzernumsatz von mehr als 1,3 Mrd. Euro.

