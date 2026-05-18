VIG bringt Nürnberger-Übernahme unter Dach und Fach

"Wir werden die Expertise der VIG in die strategische Ausrichtung der Nürnberger einbringen und sie auch innerhalb unserer Gruppe als richtungsgebenden Anbieter von Biometrie-Produkten positionieren", sagte VIG-Chef Hartwig Löger laut Aussendung.

Unter "biometrischen Produkten" versteht man in der Versicherungswelt Absicherungen gegen finanzielle Risiken, die direkt mit der menschlichen Gesundheit, der Arbeitskraft oder dem Leben verbunden sind, etwa die Berufsunfähigkeitsversicherung.