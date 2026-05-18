Wienerberger kauft serbischen Ziegelhersteller Univerzum

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Mit Übernahme des serbischen Marktführers von Hintermauerziegeln, der Univerzum Group, will Wienerberger sein Geschäft in Südosteuropa ankurbeln. Wie der Wiener Baustoffkonzern am Montag mitteilte, geht es bei dem Zukauf um zwei Produktionsstandorte, rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 20 Mio. Euro Jahresumsatz. Der Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben. Wienerberger-Chef Heimo Scheuch sieht ein "starkes Wertschöpfungspotenzial" für den ATX-Konzern.

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