Feuerwehrausrüster Rosenbauer baut Aufsichtsrat um

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Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat am Mittwoch den Umbau des Aufsichtsrats bekanntgegeben. Gernot Hofer wurde zum neuen Vorsitzenden bestellt. Er löst Christian Reisinger ab, der aus dem Kontrollgremium ausgeschieden ist. Neu in den Aufsichtsrat wurden in der ordentlichen Hauptversammlung Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler gewählt.

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