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Feuerwehrausrüster Rosenbauer baut Aufsichtsrat um

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Gernot Hofer übernimmt Vorsitz von Rosenbauer-Aufsichtsrat
 © Themenbild, Apa, HELMUT FOHRINGER
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Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat am Mittwoch den Umbau des Aufsichtsrats bekanntgegeben. Gernot Hofer wurde zum neuen Vorsitzenden bestellt. Er löst Christian Reisinger ab, der aus dem Kontrollgremium ausgeschieden ist. Neu in den Aufsichtsrat wurden in der ordentlichen Hauptversammlung Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler gewählt.

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Gernot Hofer gehört seit 2025 dem Rosenbauer-Aufsichtsrat an. Florian Hutter ist nunmehr sein Stellvertreter. "Mit der Neuaufstellung des Aufsichtsrates setzt Rosenbauer auf eine ausgewogene Kombination aus internationaler Erfahrung, Finanzkompetenz und unternehmerischem Know-how", hieß es in einer Aussendung.

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