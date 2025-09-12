Puma-Investor bringt Fusion mit Adidas ins Spiel

© APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein Puma-Aktionär bringt angesichts des jüngsten Kurssturzes einen Zusammenschluss mit dem Erzrivalen Adidas ins Spiel. Roy Adams, Mitgründer des US-Investors Metronuclear, sagte dem "Handelsblatt", wenn das Management die Wende nicht schaffe, sei eine Fusion mit Adidas die beste Wahl. Zunächst aber solle der neue Puma-Chef Arthur Höld versuchen, Kosten zu drücken und die Marke zu stärken.

