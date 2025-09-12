Puma-Investor bringt Fusion mit Adidas ins Spiel

©APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Ein Puma-Aktionär bringt angesichts des jüngsten Kurssturzes einen Zusammenschluss mit dem Erzrivalen Adidas ins Spiel. Roy Adams, Mitgründer des US-Investors Metronuclear, sagte dem "Handelsblatt", wenn das Management die Wende nicht schaffe, sei eine Fusion mit Adidas die beste Wahl. Zunächst aber solle der neue Puma-Chef Arthur Höld versuchen, Kosten zu drücken und die Marke zu stärken.
von
Der Aktienkurs des deutschen Sportartikelherstellers ist in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 80 Prozent gefallen.
NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU