Pflichtmitteilung: Elon Musk besitzt 48,4 Prozent an SpaceX

SpaceX war am 12. Juni nach einem Rekord-Börsengang an die Börse gegangen und hatte dabei zeitweise einen Börsenwert von über zwei Billionen Dollar erreicht. Nach anfänglichen Kursverlusten legte die Aktie im August wieder deutlich zu. Angetrieben wurde das Papier von den ersten Quartalszahlen seit dem Börsendebüt, die einen Umsatzsprung von über 90 Prozent auswiesen, sowie dem Ablauf erster Haltefristen für Altaktionäre.