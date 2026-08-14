Pflichtmitteilung: Elon Musk besitzt 48,4 Prozent an SpaceX

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Elon Musk hat einen Anteil von 48,4 Prozent an dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX offengelegt. Das Aktienpaket ist aktuell mehr als 900 Milliarden Dollar wert. Dies ging am Donnerstag (Ortszeit) aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Demnach übt Musk über die Papiere die alleinige Stimm- und Verfügungsgewalt aus und kommt insgesamt auf mehr als 82 Prozent der Stimmrechte, womit er sich weiterhin weitreichenden Einfluss sichert.
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SpaceX war am 12. Juni nach einem Rekord-Börsengang an die Börse gegangen und hatte dabei zeitweise einen Börsenwert von über zwei Billionen Dollar erreicht. Nach anfänglichen Kursverlusten legte die Aktie im August wieder deutlich zu. Angetrieben wurde das Papier von den ersten Quartalszahlen seit dem Börsendebüt, die einen Umsatzsprung von über 90 Prozent auswiesen, sowie dem Ablauf erster Haltefristen für Altaktionäre.