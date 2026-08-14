Meloni setzt auf Dialog der UniCredit mit deutschen Behörden

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Im Ringen um die Übernahme der Commerzbank durch die Bank Austria-Mutter Unicredit setzt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf Gespräche mit den deutschen Behörden. "Ich hoffe, dass es einen positiven Dialog zwischen der Bank und den deutschen Behörden geben wird", sagte Meloni am Freitag der Wirtschaftszeitung "Milano Finanza". Zugleich pochte sie darauf, dass UniCredit ihre italienischen Wurzeln behalten müsse.

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