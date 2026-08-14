Meloni setzt auf Dialog der UniCredit mit deutschen Behörden

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Im Ringen um die Übernahme der Commerzbank durch die Bank Austria-Mutter Unicredit setzt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf Gespräche mit den deutschen Behörden. "Ich hoffe, dass es einen positiven Dialog zwischen der Bank und den deutschen Behörden geben wird", sagte Meloni am Freitag der Wirtschaftszeitung "Milano Finanza". Zugleich pochte sie darauf, dass UniCredit ihre italienischen Wurzeln behalten müsse.
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Unicredit hatte sich mit einem Aktien-Tauschangebot überraschend 48 Prozent der Anteile an der Frankfurter Bank gesichert - obwohl deren Vorstand erbitterten Widerstand geleistet hatte. Zuletzt hatte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp aber signalisiert, sich mit dem Großaktionär arrangieren zu wollen.