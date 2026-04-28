Palfinger-Gewinn plus 11,8 % auf 24,6 Mio. Euro

Auch für das ganze Jahr 2026 erwartet Palfinger nun Umsatz und Gewinn über den Werten von 2025. Bis 2030 soll der Umsatz über 3 Mrd. Euro steigen.

Im ersten Quartal 2026 machte Palfinger 561,5 Mio. Euro Umsatz, das bedeutete einen Anstieg um 1,6 Prozent im Jahresabstand. Der operative Gewinn (EBIT) legte um 3 Prozent auf 41,3 Prozent zu, der Periodengewinn um 11,8 Prozent auf 24,6 Mio. Euro. Die Zahl der Mitarbeitenden fiel leicht auf 12.179.