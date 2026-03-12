Ölkonzern TotalEnergies deckelt Spritpreise in Frankreich

©APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS
Der französische Ölkonzern TotalEnergies begrenzt angesichts der "außergewöhnlichen Marktvolatilität" die Kraftstoffpreise an seinen Tankstellen in Frankreich. Ab dem 13. März werde für Benzin eine Obergrenze von 1,99 Euro pro Liter gelten, teilte der Energiekonzern am Donnerstag mit. Der Preis für Diesel werde bei maximal 2,09 Euro gedeckelt.
Die Maßnahmen seien zunächst bis Ende des Monats befristet. Anfang April will der Konzern die Lage auf dem weltweiten Ölmarkt erneut bewerten. Wegen des Iran-Krieges sind die Preise für Öl zuletzt deutlich gestiegen. Am Donnerstag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zeitweise über 100 Dollar (86,35 Euro). Seit dem Beginn der Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar ist der Schiffsverkehr in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz zum Erliegen gekommen. Angriffe auf Tanker im Persischen Golf schüren die Ängste vor Versorgungsengpässen.
