Ölkonzern TotalEnergies deckelt Spritpreise in Frankreich

Die Maßnahmen seien zunächst bis Ende des Monats befristet. Anfang April will der Konzern die Lage auf dem weltweiten Ölmarkt erneut bewerten. Wegen des Iran-Krieges sind die Preise für Öl zuletzt deutlich gestiegen. Am Donnerstag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zeitweise über 100 Dollar (86,35 Euro). Seit dem Beginn der Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar ist der Schiffsverkehr in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz zum Erliegen gekommen. Angriffe auf Tanker im Persischen Golf schüren die Ängste vor Versorgungsengpässen.