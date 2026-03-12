Abo

Italiens Rüstungskonzern Leonardo stellt Industrieplan vor

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Leonardo "AW169M" in Österreich
 © APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
©APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der italienische Rüstungskonzern Leonardo, der Österreichs Luftstreitkräfte die Mehrzweckhubschrauber "Leonardo AW169M" liefert, hat am Donnerstag seinen neuen Industrieplan für die nächsten fünf Jahre (2026-2030) vorgestellt. Der Konzern rechnet demnach mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 9 Prozent auf 30 Milliarden Euro im Jahr 2030.

von

Die Rentabilität soll sich bis 2030 mehr als verdoppeln im Vergleich zu 2025 mit einem kumulierten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 14 Milliarden Euro im Zeitraum 2026-2030 und einem EBITA-Wachstum im Jahr 2030 auf 3,59 Milliarden Euro.

"Der Plan bis 2030 reagiert auf einen neuen Kontext, in dem sich die Bedrohungen in Art, Geschwindigkeit und Umfang verändert haben. Hyperschallraketen, Drohnen und Cyberangriffe erhöhen die Unsicherheit und operative Komplexität und erfordern einen Paradigmenwechsel: Sicherheit betrifft nicht mehr nur den traditionellen Verteidigungsbereich, sondern direkt die wirtschaftliche und soziale Situation der Länder", berichtete der Konzern.

Leonardo schätzt, dass der "Michelangelo Dome", das von der Gesellschaft Ende 2025 eingeführte Luftabwehrsystem, im nächsten Jahrzehnt 21 Milliarden Euro an neuen Geschäftsmöglichkeiten freisetzen könnte, davon 6 Milliarden zwischen 2026 und 2030 und weitere 15 Milliarden zwischen 2031 und 2035.

Die Gruppe erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 1,334 Milliarden Euro. Der bereinigte Nettogewinn betrug 1,015 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird eine Dividende von 0,63 Euro pro Aktie ausschütten. Nach Veröffentlichung des Industrieplans stieg die Leonardo-Aktie an der Mailänder Börse am Donnerstag um 6 Prozent auf 64,5 Euro.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt -30%

Holen Sie sich trend. im Jahresabo und sparen Sie jetzt -30%

Jetzt abonnieren!