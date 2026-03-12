Abo

Swiss Life steigert Betriebsgewinn und hebt Dividende an

Swiss Life hebt Dividende auf 36,50 Franken je Aktie an
Der Schweizer Lebensversicherer Swiss Life hat im Geschäftsjahr 2025 den Betriebsgewinn gesteigert und will seine Aktionäre mit einer höheren Dividende am Erfolg beteiligen. Das operative Ergebnis kletterte währungsbereinigt um drei Prozent auf 1,83 Milliarden Franken (2,03 Milliarden Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Zürich mitteilte. Angesichts höherer Steueraufwendungen verharrte der Reingewinn bei 1,26 Milliarden Franken.

Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende von 36,50 Franken je Aktie erhalten nach 35,00 Franken im Vorjahr. Swiss Life sieht sich auf Kurs zu seinen mittelfristigen Zielen. Bis 2027 will der Konzern das sogenannte Fee-Ergebnis, also die Einnahmen aus Gebühren, auf über eine Milliarde Franken steigern. 2025 lag der Wert bei 858 Millionen Franken.

