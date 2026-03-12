Swiss Life steigert Betriebsgewinn und hebt Dividende an

Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende von 36,50 Franken je Aktie erhalten nach 35,00 Franken im Vorjahr. Swiss Life sieht sich auf Kurs zu seinen mittelfristigen Zielen. Bis 2027 will der Konzern das sogenannte Fee-Ergebnis, also die Einnahmen aus Gebühren, auf über eine Milliarde Franken steigern. 2025 lag der Wert bei 858 Millionen Franken.